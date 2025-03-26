Семейная ипотека на «вторичке»: революция или пустая надежда?

С 1 апреля семейная ипотека будет распространяться и на «вторичку», что особенно актуально для городов, где строительство новых объектов ограничено. Впрочем, несмотря на кажущуюся революционность, это решение может иметь весьма ограниченное влияние в Иркутской области, считает руководитель ипотечного центра Альфа-Банка в Иркутске Ирина Маджара.

С начала апреля семейная ипотека распространится и на вторичный рынок. Это изменение коснется городов, где строительство новых объектов ограничено — возводятся не более двух домов. Власти надеются, что эта инициатива улучшит условия проживания для многих российских семей. Но, как рассказала Ирина в интервью SIA.RU на Байкальской строительной неделе, анализ ситуации в регионе был проведен сразу после объявления решения – и, к сожалению, особых изменений ждать не приходится.

– Одним из ключевых условий программы является возраст дома, в котором покупается квартира: он не должен превышать 20 лет. Это означает, что год постройки дома на вторичном рынке должен быть не ранее 2005-го, – прокомментировала эксперт.

По разным источникам в Братске, по ее словам, таких домов около 80 (из них порядка 50 домов 3-х этажные), в Саянске – восемь, в Усть-Илимске – 21.

– К сожалению, фонд очень мал, и всплеска спроса на программу и решения жилищных проблем не предвидится. Людям просто негде будет купить эти квартиры, – пояснила Ирина Маджара.