МегаФон «разогнал» интернет в пяти районах Приангарья

Жители Шелехова, Братска, Усть-Илимска, а также усольской заимки Калиновка и ангарского села Одинск получили новое качество мобильных услуг. В этих населённых пунктах МегаФон провёл модернизацию действующих базовых станций.

В Шелехове, Братске, Калиновке и Одинске удалось нарастить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета за счет программы рефарминга. Такой процесс позволяет без значительных дополнительных ресурсов и затрат улучшить качество связи за счёт более эффективного управления частотными диапазонами.

В Усть-Илимске инженеры оператора установили дополнительное телеком-оборудование, которое работает в среднем частотном диапазоне. Он обеспечивает уверенное покрытие LTE-сети как внутри зданий, так и на улице. Кроме того, позволяет находиться онлайн большему количеству активных пользователей, а скорость передачи данных остается стабильной в период пиковых нагрузок на сеть – по выходным, праздникам и в вечернее время.

Улучшение качества связи заметны не только на улицах, автодорогах, остановках общественного транспорта, но и в многоквартирных и частых домах, медицинских и образовательных учреждениях, магазинах и т.д.

«Особую необходимость в услугах связи в сельской местности подтверждает постоянный рост дата-трафика у жителей этих населенных пунктов. С начала года они «прокачали» на 38% больше гигабайт мобильного интернета, чем за аналогичный период прошлого года. Понимая, что в будущем эта тенденция продолжится, мы последовательно строим новые и модернизируем действующие объекты связи в независимости от того, большой это или маленький населённый пункт. Проведенные в Шелехове, Братске, Калиновке, Усть-Илимске и Одинске технические мероприятия позволили увеличить ёмкость сети на 20% и на 35% - скорость передачи данных», – рассказал директор МегаФона в Иркутской области Евгений Белый.