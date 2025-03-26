Остекление первых домов завершили в новом микрорайоне Усть-Кута

В двух первых домах нового микрорайона в Усть-Куте завершилось остекление квартир. Объект предназначен для проживания сотрудников Иркутского завода полимеров и их семей.

С наступлением тепла начнется монтаж витражных конструкций административных помещений. В настоящее время Иркутская нефтяная компания (ИНК) продолжает внутренние отделочные работы в двух первых домах. На всех этажах шести блок-секций идет работа. На 30% выполнено возведение внутренних перегородок из гипсокартона (ГКЛ), продолжается монтаж системы вентиляции. Прокладка электропроводки в квартирах выполнена на 95%, идет установка квартирных и межэтажных электрощитов. Монтаж систем водоснабжения и отопления выполнен на 50%.

Параллельно строители приступили к фасадным работам: на 50% выполнена установка теплоизоляционных материалов. Следующим этапом станет монтаж вентилируемых фасадов, включающий установку несущих профилей и облицовочных панелей.

– Уже появились очертания будущих квартир. После завершения работ по возведению внутренних перегородок и стен, начнутся штукатурные работы монтаж отопительных приборов, устройство стяжки полов и перегородок из ГКЛ. Все внутренние отделочные работы будут завершены до конца этого года в соответствии с графиком, – отметил руководитель проектного офиса по строительству микрорайона Александр Галкин.

Летом начнется благоустройство территории: отсыпка площадки, укладка асфальта, тротуаров, пешеходных переходов, а также строительство наружных электрических сетей.

В строительстве микрорайона задействовано более 160 рабочих и 15 единиц спецтехники. Проект предусматривает возведение 8- и 9-этажных домов на площади 25,7 га. Часть первых этажей зданий будут отведены под коммерческие объекты. На территории микрорайона будут построены детский сад на 90 мест, школа на 352 места, физкультурно-оздоровительный комплекс со стадионом и досуговый центр. На сегодня получено положительное заключение госэкспертизы по проекту детского сада, ведется разработка рабочей и сметной документации. Также заключен договор на проектирование нового полигона ТКО и выполняются инженерные изыскания. Инфраструктурой микрорайона смогут пользоваться все жители Усть-Кута.