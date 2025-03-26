Губернатор Иркутской области встретился с генконсулом Узбекистана в Новосибирске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Аслан Акбаров обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия республики и региона. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

На встрече был намечен план участия делегации области в международной промышленной выставке «Иннопром», которая состоится в Ташкенте в апреле 2025 года.

– Для Иркутской области сотрудничество с Республикой Узбекистан имеет важнейшее значение. Только за период с 2023 по 2024 год мы провели девять совместных мероприятий. Заключены десять экспортных контрактов на поставку строительных материалов, медицинских изделий, продуктов питания, оказание туристических услуг, услуг по разработке компьютерного обеспечения на общую сумму около двух млн долларов, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Товарооборот между регионами продемонстрировал значительный рост – более 20% в 2024 году.

Особое внимание на встрече уделили вопросам социальной адаптации граждан Узбекистана, проживающих в Иркутской области. В регионе активно функционирует областная общественная организация «Узбекский национально-культурный центр «Наше Отечество», занимающаяся интеграционными процессами и сохранением культурных традиций.

– Уверен, что наши совместные усилия, а также традиции дружбы и добрососедства и впредь будут вести наши народы по пути взаимовыгодного разностороннего сотрудничества, – подчеркнул Игорь Кобзев.