Дополнительное соглашение заключили правительство Иркутской области и акционерное общество «Высочайший»

Подписи в документе поставили губернатор Игорь Кобзев и генеральный директор «Высочайшего» (GV Gold) Сергей Гостев. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Правительство Иркутской области и GV Gold подписали дополнительное соглашение о социально-экономическом развитии региона в 2025 году. Компания обязуется поддерживать жителей Бодайбо и заниматься благоустройством северных территорий.

Напомним, что основное соглашение заключено еще в 2013 году.

– За годы нашего взаимодействия компания зарекомендовала себя как надежный партнер. «Высочайший» не только является одним из крупнейших налогоплательщиков в Приангарье, но и выполняет социальные обязательства, способствуя социально-экономическому развитию Бодайбинского района и всей Иркутской области, – подчеркнул Игорь Кобзев.

В этом году компания запустит еще одно современное золотодобывающее предприятие – ГОК «Светловский», которое обеспечит рабочими местами около 1000 человек и контрактами на поставку оборудования и оказание услуг местных и региональных подрядчиков.