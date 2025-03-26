Пятая конференция «Горнорудная промышленность России и СНГ» проходит в Иркутске

Участники обсуждают будущее отрасли, инвестиции, разработку редкометалльных месторождений и подготовку кадров. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В Иркутске стартовала юбилейная конференция «Горнорудная промышленность России и СНГ: строительство и модернизация», где обсуждаются ключевые аспекты будущего отрасли. Мероприятие собрало руководителей горнорудных предприятий, госслужащих и инициаторов масштабных инвестиционных проектов.

– Инвестиционные проекты дают импульс развитию территорий. Вместе с Правительством России и представителями бизнеса мы реализуем проекты, направленные на развитие муниципалитетов, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования, спорта. Повышение качества жизни людей – наша ключевая задача, – заявил во время выступления губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Заместитель председателя правительства Руслан Ситников представил доклад о развитии горной промышленности региона, подчеркнув значимость разработки редкоземельных месторождений и необходимость подготовки квалифицированных кадров. В ходе конференции рассматривались вопросы господдержки, цифровизации и внедрения инноваций в отрасли.