Акции Эн+ в жестком аптренде: что говорят аналитики о будущем компании?

Акции промышленного холдинга Эн+ стали абсолютными лидерами роста с начала года, показывая лучшую доходность среди всех компонентов Индекса МосБиржи в 2025 году — +62%.

Курс акций весной почти ежедневно обновляет многомесячные максимумы, приближаясь к пикам лета 2023 года. Локальный максимум сейчас составляет 569 рублей, и остается менее 2% до достижения уровня 578 рублей — вершины июля 2022 года.

Фундаментально компания удвоила чистую прибыль, включая «дочку» РУСАЛ.

Аналитики БКС имеют «Позитивный» взгляд на основной актив корпорации, с целевой ценой для акций РУСАЛа 58 рублей при текущих 41 рубле, что предполагает потенциал роста свыше +40%. Это также означает апсайд для материнской компании. Чувствительность к геополитическим факторам высокая, и на фоне сближения позиций России и США биржевой сентимент положительный.

«Технически акции находятся в жестком аптренде, с нетипично высокими оборотами на росте. Сопротивление — область летних вершин 2022–2023 годов, 580 рублей. Судя по скорости подъема курса, возможна попытка обновления максимума, возможно даже с проколом, но затем вероятно замедление роста из-за перекупленности и достижения важной преграды. Потенциал безоткатного роста вверх уже ограничен, и возможно чуть позже можно будет купить еще подешевле.», – резюмируют аналитики БКС.