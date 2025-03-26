Звездный рейтинг для акций: что готовит Банк России?

Летом 2025 года Банк России планирует запустить пилотный проект, в рамках которого кредитные рейтинговые агентства (КРА) начнут оценивать акции российских эмитентов, сообщает РБК со ссылкой на главу департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерину Абашееву.

По словам Абашеевой, рейтингование акций станет российским аналогом проекта Morningstar и начнет полноценно функционировать в 2026 году.

«Идея заключается в том, что рейтинговые агентства станут провайдерами независимых оценок справедливой стоимости эмитента, основанных на финансовых и нефинансовых метриках. В идеале рыночная цена со временем должна совпадать с экспертной оценкой», — отметила Абашеева.

Качество эмитента будет отображаться в виде звезд, а оценка будет сопровождаться публикацией инвестиционного отчета и пресс-релиза. ЦБ планирует обновлять отчеты раз в полгода с выходом финансовых результатов по МСФО.

Участие эмитентов в программе на первых этапах будет добровольным, и несколько компаний уже выразили желание присоединиться к пилоту. В дальнейшем наличие рейтинга акций станет обязательным для эмитентов, которые не раскрывают информацию из-за санкционных рисков.