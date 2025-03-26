Впереди планеты всей: ВВП России растет в шесть раз быстрее европейского

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что ВВП России впервые превысил 200 трлн рублей, демонстрируя темпы роста, которые в шесть раз превышают европейские. В своем выступлении в Госдуме он отметил, что показатель уверенно растет последние два года.

По итогам 2024 года ВВП России увеличился на 4,1%, впервые преодолев отметку в 200 трлн рублей. Основной прирост добавленной стоимости был замечен в таких отраслях, как информация и связь (+11,9%), гостиницы и рестораны (+9,6%), оптовая и розничная торговля (+6,9%), обрабатывающие производства (+7,6%).

«Уже второй год подряд наша экономика движется темпами, превосходящими среднемировые. Именно такую цель определил президент. Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности», — заявил Мишустин.

Он также подчеркнул, что для обеспечения устойчивости российской экономики в условиях «беспрецедентных санкций» необходима «самодостаточная промышленность».

На 2025 год прогнозы роста ВВП значительно скромнее. Эксперты ЦМАКП ожидают, что рост российской экономики составит 1,3-1,6%. В конце декабря вице-премьер Александр Новак прогнозировал темп роста на уровне 2-2,5%, а Центральный банк РФ оценивает его в диапазоне 1-2%.