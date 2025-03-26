Более 130 участков остаются подтопленными в Иркутском районе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о паводковой ситуации в регионе. По его данным, за последнее время положение дел не изменилось.

«В двух районах области, Иркутском и Усольском, по-прежнему остаются подтопленными четыре жилых дома и 133 приусадебных участка. Пока вода остается в селах Хомутово и Оек, деревне Ревякина Иркутского района. А в Усольском – в селе Большежилкино», – отметил глава региона.

При этом новых подтоплений не зафиксировано. Наиболее непростая обстановка сохраняется в Хомутово, где по-прежнему действует режим ЧС. Тут подтоплено 125 придомовых территорий и четыре жилых дома по улицам Терновая и Якутская.

Воду с улиц откачивают пожарно-насосные станции. Также оборудованы водоотводные каналы.