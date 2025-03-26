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Все долги по заработной плате погасили в Иркутской области

Власти региона заявили об отсутствии долгов по заработным платам. Все средства людям в настоящее время выплачены, информирует пресс-служба правительства Иркутской области.

«С начала 2025 года в регионе погашены долги по зарплате перед более 500 работниками на сумму свыше 25 млн рублей. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, задолженность по заработной плате по состоянию на 28 февраля 2025 года отсутствует», – говорится в сообщении.

Органам местного самоуправления и работодателям также рекомендовано продолжать системную работу по недопущению задолженности, а также соблюдению сроков выплат.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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