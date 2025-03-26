Почти 30 автомобилей арестовали у иркутского бизнесмена за долги на 2,6 млрд рублей

Огромный долг накопил предприниматель из Иркутска. Чтобы побудить мужчину вернуть средства, наложен арест на его имущество, сообщает пресс-служба УФССП России по Якутии.

По данным ведомства, имущество мужчины находится на территории республики. Арест наложен по поручению коллег из Иркутской области, где за 54-летним бизнесменом числится долг.

«Сумма налоговой задолженности бизнесмена составила 2,6 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.

Арестовано 29 машин из 79, указанных в поручении: в их числе легковые авто и грузовой транспорт – тягач, прицепы, полуприцепы, цистерны и прочее.