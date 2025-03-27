Уборщица в Иркутске потеряла 1,2 млн рублей при попытке разбогатеть на драгметаллах

В Иркутске 67-летняя уборщица стала жертвой мошенников и потеряла крупную сумму. Подробности сообщает пресс-служба региональной полиции.

По данным правоохранителей, женщина нашла в Интернете объявление о заработке на драгоценных металлах. Затем с ней связался якобы специалист инвестиционной компании «ТрейдГаз». Аферист проинструктировал жертву и попросил загрузить специальную программу на телефон для торговли на бирже.

По указанию звонившего иркутянка переводила деньги на указанные счета. Суммарно она перечислила около 1,2 миллионов рублей. Однако при попытке вывести деньги лжеброкеры перестали выходить на связь. Вся похищенная сумма являлась собственными накоплениями жертвы.