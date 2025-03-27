Летевший в Китай самолет экстренно приземлился в Иркутске

Вынужденную посадку в Иркутске совершил самолет, который направлялся в Китай. Начата доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР.

По предварительным данным, вечером 26 марта пассажирский самолет, следовавший из Красноярска в Маньчжурию, совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. Такие действия потребовались из-за технической неисправности.

Борт благополучно приземлился. Пострадавших нет.