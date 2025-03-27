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Бизнес требует больше гостиниц: лимиты нацпроекта не справляются

Бизнес просит разрешения на увеличение строительства гостиниц по льготной программе, поскольку интерес инвесторов втрое превышает лимиты нацпроекта. Объединение «Опора России» предложило правительству повысить лимиты на строительство коллективных средств размещения (КСР) с использованием программы льготного кредитования, реализуемой в рамках федерального проекта «Создание номерного фонда». В письме президента «Опоры России» Александра Калинина вице-премьеру Дмитрию Чернышенко говорится о значительном росте интереса предпринимателей к участию в программе, что свидетельствует о высоком потенциале туристической отрасли, сообщают "Ведомости".

<p>Остров Ольхон, Байкал. Фото: Игорь Мерзляков</p>

Остров Ольхон, Байкал. Фото: Игорь Мерзляков

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Количество заявок втрое превышает число номеров, на которые выделяется финансирование по действующим лимитам. Расширение лимита по номерному фонду и увеличение финансирования позволит поддержать больше перспективных проектов.

По оценкам Центра стратегических разработок (ЦСР), число туристических поездок по стране в 2024 году составило свыше 120 миллионов. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что до 2030 года в инфраструктуру туризма планируется вложить более 462 миллиардов рублей, а поток туристов с размещением в КСР увеличится до 140 миллионов поездок.

На 2025 год прогнозируется сохранение положительной динамики благодаря новым национальным проектам и инициативам бизнеса. Туризм становится привлекательным как для путешественников, так и инвесторов, став одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики в 2024 году, с приростом инвестиций на 44% в годовом исчислении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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