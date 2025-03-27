Разлив мазута ставит под угрозу открытие детских лагерей в Анапе

Правительство планирует к апрелю определить порядок работы детских лагерей в Анапе после разлива мазута. В ожидании официального решения бронирования стоят на паузе, лагеря продумывают альтернативные программы, а бизнес подсчитывает возможные убытки, передают "Ведомости".

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что окончательная оценка по пребыванию детей в лагерях будет дана в апреле. Председатель комитета по защите семьи Нина Останина отметила, что руководители лагерей не знают, как действовать дальше: закрываться до следующего сезона или ожидать помощи в создании каркасных бассейнов.

На заседании думской рабочей группы 24 марта Останина уточнила, что Роспотребнадзор и МЧС сделают итоговый вывод о перспективах организации отдыха к 1 апреля. Было предложено рассмотреть побережье Азовского моря как новое направление для детского отдыха.

Директор департамента МЧС Сергей Воронов сообщил, что большая часть нефтепродуктов на Черноморском побережье собрана, но режим ЧС не будет снят до полной откачки нефти из танкера. Спасатели рассчитывают собрать большую часть нефтепродуктов к началу первой смены в лагерях в июне, создав заграждения для «вылавливания загрязнений».