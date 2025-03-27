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Трамп вводит 25% тарифы на импорт: автопроизводители в шоке

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных тарифов на импорт автомобилей, которые не производятся в США, сообщает Bloomberg. Эти пошлины вступят в силу 2 апреля и, по ожиданиям администрации Трампа, будут приносить США $100 млрд дохода в год. На фоне этого решения акции General Motors Co. и Ford Motor Co. упали более чем на 5%, сообщает РБК.

Трамп сообщил, что обсуждал новые пошлины с представителями «большой тройки» автопроизводителей — Ford, General Motors и Stellantis. Он подчеркнул, что компании, не имеющие заводов в США, будут обязаны их построить, иначе им придется платить пошлины.

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс уточнил, что 25-процентные пошлины будут распространяться на импортируемые легковые автомобили и легкие грузовики, а также ключевые автомобильные детали, такие как двигатели и трансмиссии.

Премьер-министр Канады Марк Карни назвал решение Трампа «прямой атакой» и заявил, что Оттава рассмотрит варианты ответа, включая возможные ответные пошлины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление по поводу новых тарифов и подчеркнула, что ЕС продолжит искать решение путем переговоров, защищая свои экономические интересы.

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Ранее Дональд Трамп решил увеличить пошлины на импорт стали и алюминия из Канады с 25% до 50%. Также он пообещал ввести 25-процентные пошлины на товары из ЕС.

Эксперты отмечают, что торговые войны приводят к потерям для всех участников. «Любая торговая война — это убытки для всех, особенно с экономической точки зрения. Уже сейчас эксперты оценивают возможные потери США от такой политики в 0,4 процентных пункта роста ВВП, а также ожидается прирост инфляции».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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