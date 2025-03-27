Санкции на распутье: США обсуждают судьбу ограничений против России

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в эфире Fox News, что не исключает как смягчения, так и усиления санкций против России. "Все варианты обсуждаются", — подчеркнул он, отвечая на вопрос о требованиях России по поводу системы SWIFT, передаёт РБК.

Бессент отметил, что дальнейшие действия будут зависеть от России. По его мнению, президент США Дональд Трамп готов усилить санкции, если это даст ему преимущество в переговорах.

Кремль, по итогам переговоров с США в Эр-Рияде, заявил, что для реализации "черноморской инициативы", направленной на обеспечение безопасности судоходства, необходимо снять санкции с российских финансовых учреждений, участвующих в торговле продовольствием и удобрениями, включая переподключение к SWIFT.

"Черноморская зерновая инициатива" была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года и продлевалась трижды. Однако Россия отказалась от дальнейшего продления соглашений 17 июля 2023 года, объяснив это невыполнением обязательств в ее отношении.

Европейские чиновники сообщили Bloomberg, что маловероятно возвращение доступа России к SWIFT. Представитель Еврокомиссии по иностранным делам Анита Хиппер заявила Financial Times, что условием отмены санкций станет "безоговорочный вывод" российских войск с Украины.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия исходит из того, что санкции — «грубейшее нарушение всех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику: честная конкуренция, неприкосновенность собственности, презумпция невиновности, и в целом механизмы свободного рынка».