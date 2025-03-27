Макрон: «Cлишком рано» снимать санкции с России

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вопрос санкций против России будет обсуждаться "в свое время", но сейчас "слишком рано" говорить об этом. Санкции должны стать частью прочного мирного урегулирования на Украине, подчеркнул он на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает РБК со ссылкой на TF1.

«Я придерживаюсь концепции мира через силу. Мир через силу не означает, что нужно начать с отмены санкций, прежде чем чего-либо добиться», — сказал Макрон.

Он добавил, что последние дни представляют собой "решающую фазу" конфликта, и Россия должна согласиться на прекращение огня без предварительных условий.

Кроме того, он сообщил о предоставлении Киеву дополнительной помощи в размере €2 млрд. Также президент Франции заявил о планах по отправке миротворцев на Украину, отметив, что европейские силы "могут потребоваться для удержания позиций в зоне мира на территории Украины".