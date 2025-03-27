Инфляция в России продолжает расти

На неделе с 18 по 24 марта темпы роста потребительских цен в России увеличились до 0,12% против 0,06% за предыдущую неделю, согласно данным Росстата. Годовая инфляция (за последние 12 месяцев) достигла уровня 10,22% к 24 марта, тогда как неделей раньше она составляла 10,2%.

С начала текущего года к 24 марта потребительские цены поднялись на 2,41%, а с начала месяца — на 0,35%. В этот же период средняя цена на автомобильный бензин выросла на 0,1%, в то время как стоимость дизельного топлива практически не изменилась.

Банк России на прошлой неделе оставил ключевую ставку неизменной на уровне 21%. Однако регулятор немного смягчил свою позицию, отметив снижение инфляционного давления, которое всё ещё остаётся значительным, особенно в устойчивых компонентах экономики. Несмотря на это, внутренний спрос продолжает существенно опережать возможности увеличения предложения товаров и услуг, подчеркивается в заявлении ЦБ после заседания. Для достижения целевого показателя инфляции потребуется длительное поддержание жёсткой денежно-кредитной политики. Центробанк заявил, что будет продолжать следить за динамикой и устойчивостью снижения инфляции и инфляционных ожиданий.