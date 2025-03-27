S7 предлагает иркутянам скидки на билеты в Шанхай и Читу во время распродажи

S7 Airlines объявила о весенней распродаже авиабилетов со скидками до 50%. Акция продлится всего два дня — с 00:00 26 марта до 23:59 27 марта 2025 года по московскому времени. Пассажиры могут приобрести билеты по сниженной стоимости на популярные туристические направления.

В рамках распродажи снижены цены на международные рейсы. Любители отдыха в Азии могут воспользоваться перелетами туда-обратно из Иркутска в Шанхай и из Владивостока в Пекин. Также доступны билеты по сниженным тарифам в Армению и Азербайджан с вылетами из Новосибирска в Ереван и Баку.

Для путешествий по России доступны билеты из сибирских хабов S7 Airlines — Новосибирска и Иркутска. Так, например, жители Новосибирска могут полететь в Читу за 12 001 рубль, в Самару за 12 984 рубля и в Норильск за 9 716 рублей. Иркутяне могут отправиться в Братск за 7 392 рубля и в Читу за 6 800 рублей.

Ранее S7 заявила о своих амбициозных планах по увеличению пассажиропотока через Иркутск. В 2025 году авиакомпания намерена увеличить количество пассажиров на 8-10%, открывая новые направления как на международном, так и на российском уровне. Эти оптимистичные планы особенно впечатляют на фоне прогнозов отраслевых экспертов, которые ожидают снижение пассажиропотока российских авиакомпаний в 2025 году на 2-6%.