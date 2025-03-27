Игорь Кобзев прокомментировал отчет о работе Правительства РФ в 2024 году

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в Госдуме представил отчет о результатах деятельности Правительства страны в 2024 году. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал доклад главы федерального кабинета министров.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Михаил Мишустин в своем докладе отметил, что экономика России развивается быстрее среднемировых темпов, а доходы федерального бюджета выросли на 26%. Он подчеркнул успешную реализацию национальных проектов, которые являются ключевыми инструментами для достижения целей развития. Особое внимание уделено социальной поддержке граждан, включая участников специальной военной операции и семьи с детьми. Обсуждалось развитие здравоохранения, образования, науки, поддержка сельских территорий и малого бизнеса, а также строительство жилья и дорог. Правительство внедряет механизмы социального казначейства для упрощения получения господдержки.

В 2024 году на поддержку регионов направлено более 3,5 трлн рублей.

– Без внимания не остался ни один вопрос, имеющий важное социальное значение для регионов. Благодарен Правительству страны и Михаилу Владимировичу Мишустину за внимание ко всем субъектам страны и, конечно, к Иркутской области, – сказал Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев напомнил, что за пять лет доходы бюджета Иркутской области выросли на 49%. Благодаря национальным проектам построено более 200 объектов соцкультбыта и ЖКХ. Регион участвует в 14 новых нацпроектах. В 2025 году действуют 39 мер поддержки участников СВО и 41 мера для семей с детьми. В 2024 году область заняла второе место в Сибири по вводу жилья – 1 605,2 тыс. кв. м. Расселено 580,80 тыс. кв. м ветхого жилья и переселено 31,6 тыс. человек. С 2019 по 2024 годы отремонтировано более 1,8 тыс. км автодорог. Ведется модернизация образования, здравоохранения и благоустройство территорий.