Примсоцбанк укрепляет свои позиции на рынке ипотечного кредитования

Согласно данным аналитического центра портала "Русипотека", Примсоцбанк занял 14 место по количеству выданных ипотечных кредитов и 19 место по объему выданных ипотечных кредитов в рублях. Эти результаты подтверждают стабильность и надежность банка, который уже 31 год успешно работает на финансовом рынке, предоставляя клиентам качественные услуги и индивидуальный подход.

«Наши клиенты могут рассчитывать не только на выгодные условия кредитования, но и на максимальный комфорт при обслуживании. Наша команда профессионалов всегда готова помочь на всех этапах — от консультации до помощи в заключении договора на покупку квартиры. Стабильность, и внимание к потребностям клиентов — это основа нашей работы. Мы продолжаем развиваться, внедряя новые технологии и улучшая сервисы, чтобы сделать процесс получения ипотеки еще более простым и доступным», – говорится в сообщении банка.