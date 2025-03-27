Несколько регионов России могут освободить от дифтарифов: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Франция не торопится снимать санкции с России, США введут пошлины на импорт автомобилей, часть регионов РФ могут освободить от дифтарифов, а в Иркутской области экстренно сел летевший в Китай самолет. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Новые пошлины США

Администрация США введет пошлины в размере 25% на ввоз всех автомобилей, произведенных за пределами страны. «Мы будем фактически взимать тариф в размере 25%. Но если вы собираете автомобили в Соединенных Штатах, то тарифов не будет», – отметил американский президент Дональд Трамп.

Снятие санкций

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце. Там они обсудили, в том числе, отмену санкций против России. Французский лидер отметил, что снятие «произойдет в определенное время в рамках обсуждения условий долгосрочного урегулирования», однако «говорить об этом пока рано».

Без дифтарифов

Эксперты высказали предположение, что несколько регионов России останутся без дифтарифов. В частности, они могут не затронуть территории, где нет проблем с перекрестным субсидированием: Камчатский край, Магаданскую и Сахалинскую области, Чукотский автономный округ и Байконур, а также Москву. Сейчас на дифтарифы перешли 76 регионов РФ. Цель – достижение экономически обоснованной оплаты коммерческого потребления, в том числе майнинга.

Срочная посадка

В аэропорту Иркутска самолет, летевший по маршруту Красноярск – Маньчжурия, совершил вынужденную посадку. Она связана с технической неисправностью. Начата доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Пострадавших нет. Обстоятельства выясняются.

Долг на миллиарды

На имущество иркутского бизнесмена наложили арест, в частности, на 29 принадлежащих ему автомобилей. Это случилось из-за колоссального долга в 2,6 млрд рублей, который накопил предприниматель по налогам. Транспорт находится в Якутии. Всего у мужчины 79 машин.