Примсоцбанк объявил категории апрельского кэшбэка

С 25 марта 2025 года держатели дебетовых и кредитных карт Примсоцбанка могут выбрать категории кэшбэка на апрель 2025 года:

Детские товары до 10%

Путешествия до 10%

АЗС до 10%

Аптеки до 8%

Маркетплейсы до 5%

Образование до 5%

Домашние животные до 5%

Здоровье 3%

Кэшбэк 4 рубля на каждую поездку

"Также мы изменили кэшбэк в супермаркеты и универсамы - 3% для социальных карт, для всех остальных карт до 1,5%. Подключить кэшбэк и выбрать до четырех категорий вы можете в мобильном приложении - в персональном кабинете лояльности. Краткая инструкция для выбора категорий: Мобильное приложение Примсоцбанка → Нужная карта (нажать) → «Бонусы и баллы» → «Персональный кабинет лояльности» → «Любимые категории» → «Категории на /месяц/» → Выбрать четыре категории → «Подтвердить». Узнать подробности вы можете в офисах банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный", – говорится в сообщении банка.