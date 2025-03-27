Примсоцбанк объявил категории апрельского кэшбэка

С 25 марта 2025 года держатели дебетовых и кредитных карт Примсоцбанка могут выбрать категории кэшбэка на апрель 2025 года:
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Детские товары до 10%
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Путешествия до 10%
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АЗС до 10%
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Аптеки до 8%
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Маркетплейсы до 5%
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Образование до 5%
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Домашние животные до 5%
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Здоровье 3%
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Кэшбэк 4 рубля на каждую поездку
"Также мы изменили кэшбэк в супермаркеты и универсамы - 3% для социальных карт, для всех остальных карт до 1,5%. Подключить кэшбэк и выбрать до четырех категорий вы можете в мобильном приложении - в персональном кабинете лояльности. Краткая инструкция для выбора категорий: Мобильное приложение Примсоцбанка → Нужная карта (нажать) → «Бонусы и баллы» → «Персональный кабинет лояльности» → «Любимые категории» → «Категории на /месяц/» → Выбрать четыре категории → «Подтвердить». Узнать подробности вы можете в офисах банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный", – говорится в сообщении банка.