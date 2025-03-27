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Примсоцбанк объявил категории апрельского кэшбэка

С 25 марта 2025 года держатели дебетовых и кредитных карт Примсоцбанка могут выбрать категории кэшбэка на апрель 2025 года:

  • Детские товары до 10%

  • Путешествия до 10%

  • АЗС до 10%

  • Аптеки до 8%

  • Маркетплейсы до 5%

  • Образование до 5%

  • Домашние животные до 5%

  • Здоровье 3%

  • Кэшбэк 4 рубля на каждую поездку

"Также мы изменили кэшбэк в супермаркеты и универсамы - 3% для социальных карт, для всех остальных карт до 1,5%. Подключить кэшбэк и выбрать до четырех категорий вы можете в мобильном приложении - в персональном кабинете лояльности. Краткая инструкция для выбора категорий: Мобильное приложение Примсоцбанка → Нужная карта (нажать) → «Бонусы и баллы» → «Персональный кабинет лояльности» → «Любимые категории» → «Категории на /месяц/» → Выбрать четыре категории → «Подтвердить». Узнать подробности вы можете в офисах банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный", – говорится в сообщении банка.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxyS1gy6

/ Сибирское Информационное Агентство /


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