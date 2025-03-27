Примсоцбанк приглашает на очный семинар «Актуальные вопросы по валютному контролю в 2025 г.»

В период с 8 апреля по 17 апреля Примсоцбанк проведет очные семинары на тему «Актуальные вопросы по валютному контролю в 2025 г.» в городах присутствия банка.
На семинаре будут рассмотрены вопросы:
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Типичные нарушения валютного законодательства, ответственность за нарушения валютного законодательства;
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Учет расчетов через агентов, учет исполнений обязательств способами, отличными от расчетов.
График семинаров:
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Петропавловск-Камчатский 8 апреля 2025 в 15:00
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Владивосток 9 апреля 2025 в 15:30
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Хабаровск 10 апреля 2025 в 15:00
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Иркутск 10 апреля 2025 в 14:00
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Нижний Новгород 11 апреля 2025 в 11:00
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Челябинск 11 апреля 2025 в 11:00
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Артем 11 апреля 2025 в 11:00
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Москва 14 апреля 2025 в 15:00
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Омск 15 апреля 2025 в 11:30
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Санкт-Петербург 16 апреля 2025 в 11:00
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Уссурийск 17 апреля 2025 в 14:00
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Находка 17 апреля 2025 в 14:00
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Екатеринбург 17 апреля 2025 в 14:00
Семинар проводят высококвалифицированные специалисты банка.
Продолжительность: 1 час
"Участие в семинаре бесплатное. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://pskb.com/registration-for-seminars/ По вопросам участия можно обращаться по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный", – говорится в сообщении банка.