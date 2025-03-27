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Примсоцбанк приглашает на очный семинар «Актуальные вопросы по валютному контролю в 2025 г.»

В период с 8 апреля по 17 апреля Примсоцбанк проведет очные семинары на тему «Актуальные вопросы по валютному контролю в 2025 г.» в городах присутствия банка.

На семинаре будут рассмотрены вопросы:

  • Типичные нарушения валютного законодательства, ответственность за нарушения валютного законодательства;

  • Учет расчетов через агентов, учет исполнений обязательств способами, отличными от расчетов.

График семинаров:

  • Петропавловск-Камчатский 8 апреля 2025 в 15:00

  • ­Владивосток 9 апреля 2025 в 15:30

  • Хабаровск 10 апреля 2025 в 15:00

  • Иркутск 10 апреля 2025 в 14:00

  • Нижний Новгород 11 апреля 2025 в 11:00

  • Челябинск 11 апреля 2025 в 11:00

  • ­Артем 11 апреля 2025 в 11:00

  • ­Москва 14 апреля 2025 в 15:00

  • ­Омск 15 апреля 2025 в 11:30

  • ­Санкт-Петербург 16 апреля 2025 в 11:00

  • ­Уссурийск 17 апреля 2025 в 14:00

  • ­Находка 17 апреля 2025 в 14:00

  • ­Екатеринбург 17 апреля 2025 в 14:00

Семинар проводят высококвалифицированные специалисты банка.

Продолжительность: 1 час

"Участие в семинаре бесплатное. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://pskb.com/registration-for-seminars/ По вопросам участия можно обращаться по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный", – говорится в сообщении банка.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxyQXhgk

/ Сибирское Информационное Агентство /


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