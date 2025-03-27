Примсоцбанк приглашает на очный семинар «Актуальные вопросы по валютному контролю в 2025 г.»

В период с 8 апреля по 17 апреля Примсоцбанк проведет очные семинары на тему «Актуальные вопросы по валютному контролю в 2025 г.» в городах присутствия банка.

На семинаре будут рассмотрены вопросы:

Типичные нарушения валютного законодательства, ответственность за нарушения валютного законодательства;

Учет расчетов через агентов, учет исполнений обязательств способами, отличными от расчетов.

График семинаров:

Петропавловск-Камчатский 8 апреля 2025 в 15:00

­Владивосток 9 апреля 2025 в 15:30

Хабаровск 10 апреля 2025 в 15:00

Иркутск 10 апреля 2025 в 14:00

Нижний Новгород 11 апреля 2025 в 11:00

Челябинск 11 апреля 2025 в 11:00

­Артем 11 апреля 2025 в 11:00

­Москва 14 апреля 2025 в 15:00

­Омск 15 апреля 2025 в 11:30

­Санкт-Петербург 16 апреля 2025 в 11:00

­Уссурийск 17 апреля 2025 в 14:00

­Находка 17 апреля 2025 в 14:00

­Екатеринбург 17 апреля 2025 в 14:00

Семинар проводят высококвалифицированные специалисты банка.

Продолжительность: 1 час

"Участие в семинаре бесплатное. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://pskb.com/registration-for-seminars/ По вопросам участия можно обращаться по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный", – говорится в сообщении банка.