Новости

Азиатско-Тихоокеанский банк изменяет условия по вкладам в рублях

С 24 марта Азиатско-Тихоокеанский банк снижает ставки по срочным вкладам в рублях. Максимальная ставка по вкладам АТБ составит 21,5% и будет действовать на сроках 6, 9 и 12 месяцев при размещении клиентами новых денежных средств.

По депозитам «АТБ. Вклад» и «АТБ. ВИП. Вклад» без опции пополнения и снятия максимальная доходность составит 21% и 21,2%, а с возможностью пополнения – 19,82% и 20,03% с учетом капитализации процентов.

Читайте также:

Прогноз курса доллара на 24–28 марта
24 марта 2025
Банк России продлил ограничения на международные валютные переводы на шесть месяцев
24 марта 2025

"Изменения не коснутся депозитов, оформленных до 24 марта. Клиенты могут зафиксировать более высокую доходность до понижения ставок, оставив заявку на оформление вклада на сайте, в мобильном приложении АТБ банк или в офисе банка. Все вклады Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в рамках законодательства Российской Федерации. Более детальная информация – по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный)", - говорится в сообщении банка.

Реклама. Отделение АТБ (ПАО) г.Иркутск . Азиатско-Тихоокеанский Банк erid:2VfnxyMZj84

/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (1235)


Реклама на сайте

Байкальская строительная неделя 2025, последние новости
ИЖС под эскроу-счетами: как изменится рынок
Семейная ипотека на «вторичке»: революция или пустая надежда?
«Свободных мощностей больше нет». Олег Причко – о тепловом кризисе в Иркутске
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес