Азиатско-Тихоокеанский банк изменяет условия по вкладам в рублях

С 24 марта Азиатско-Тихоокеанский банк снижает ставки по срочным вкладам в рублях. Максимальная ставка по вкладам АТБ составит 21,5% и будет действовать на сроках 6, 9 и 12 месяцев при размещении клиентами новых денежных средств.

По депозитам «АТБ. Вклад» и «АТБ. ВИП. Вклад» без опции пополнения и снятия максимальная доходность составит 21% и 21,2%, а с возможностью пополнения – 19,82% и 20,03% с учетом капитализации процентов.

"Изменения не коснутся депозитов, оформленных до 24 марта. Клиенты могут зафиксировать более высокую доходность до понижения ставок, оставив заявку на оформление вклада на сайте, в мобильном приложении АТБ банк или в офисе банка. Все вклады Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в рамках законодательства Российской Федерации. Более детальная информация – по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный)", - говорится в сообщении банка.