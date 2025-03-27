АТБ предупреждает: старая версия интернет-банка завершит работу 27 марта

27 марта Азиатско-Тихоокеанский банк закрывает доступ к старой версии интернет-банка. Основным каналом дистанционного обслуживания, наряду с мобильным приложением АТБ банк, становится новый интернет-банк собственной разработки.

«В обновлённой версии онлайн-банка клиентам доступны все привычнее опции: информация об открытых продуктах, история операций, платежи и переводы, оплата мобильной связи и интернета, проверка начисления кэшбэка, актуальные курсы валют и многое другое.Отличительной особенностью сервиса является возможность использовать его с мобильных устройств.Интернет-банк находится в активной стадии разработки, его функциональность будет регулярно расширяться. В случае недоступности каких-либо функций клиенты всегда могут воспользоваться мобильным банком», - говорится в сообщении банка.



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