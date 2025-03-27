Строительный кооператив в Шелехове незаконно подключил к электросетям подземную парковку

В микрорайоне Центральном города Шелехова выявили факт незаконного подключения подземной парковки к электросетям. Объект, принадлежащий местному строительному кооперативу, потреблял электроэнергию без договора энергоснабжения и технологического присоединения, сообщает пресс-служба «Иркутской электросетевой компании» (ИЭСК).

По данным ИЭСК, нарушение было обнаружено во время планового обхода территории – оборудование парковки оказалось подключено в обход приборов учета. Объем незаконно потребленной электроэнергии составил 691 тысячу кВт·ч, что эквивалентно 3,7 млн рублей. Специалисты компании уведомили полицию, немедленно отключили электроустановку и составили акт о бездоговорном потреблении.

Как пояснили в ИЭСК, подобные случаи фиксируются еженедельно и страдают от них, в первую очередь, рядовые граждане – это и перегрузка сетей и сбои с электричеством. Для выявления нарушений и защиты населения компания использует плановые проверки, анализ данных интеллектуальных счетчиков и жалобы жителей на перебои с электричеством. Особую проблему представляют такие незаконные подключения при продаже недвижимости – новые владельцы автоматически становятся должниками за потребленную электроэнергию.

С 2024 года ИЭСК усилила контроль за подобными нарушениями: увеличила частоту рейдов и внедрила систему автоматического мониторинга нагрузок. В адрес строительного кооператива, где были обнаружены нарушения, направлена досудебная претензия: если они не согласятся на перерасчет, то энергетики обратятся в суд.

Эксперты отмечают, что подобные незаконные подключения создают риски не только для энергокомпаний, но и для жителей – они могут привести к перебоям электроснабжения из-за перегрузки сетей. В ИЭСК предупреждают покупателей недвижимости о необходимости тщательной проверки документации перед сделкой, чтобы избежать неожиданных счетов за электроэнергию.