Иркутский авиазавод получил лицензию на серийное производство МС-21

Росавиация после выездной проверки выдала «Яковлеву» разрешение на серийное производство самолетов МС-21, которые собирают на авиазаводе в Иркутске, сообщается в тг-канале компании.

«По результатам проверки "Яковлев" получил новый расширенный сертификат одобрения производственной организации № ФАВТ-И-11. В разделе "Перечень разрешенных работ", помимо самолета SSJ-100, теперь указан самолет МС-21», – говорится в сообщении.

Также в перечень вошел ряд комплектующих изделий: многофункциональный индикатор, интегрированная вычислительная система и бортовой брандмауэр