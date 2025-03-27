Карта Ингосстрах Банка признана одной из лучших для автомобилистов

Дебетовая карта Ингосстрах Банка вошла в пятерку лидеров рейтинга «Лучшие дебетовые карты для автомобилистов» в марте 2025 года по версии финансового маркетплейса Выберу.ру.

Среди преимуществ дебетовой карты Ингосстрах Банка портал Выберу.ру отметил высокий кешбэк на категории «АЗС» и «Автоуслуги» - до 10%, возможность выпуска дополнительной карты и бесплатное обслуживание.

«Дебетовые карты с кешбэком по категориям «Авто» и «АЗС» становятся все более популярными среди автовладельцев. В весенний период, когда многие начинают подготовку своих автомобилей к сезону, карты могут существенно помочь сэкономить. Преимущества карты позволяют автовладельцам не только получать возврат средств, но и планировать свои расходы более эффективно», - отметила директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Полина Берсенева.

При составлении рейтинга учитывались основные параметры: размер кешбэка в категориях «АЗС» и «Автоуслуги», начисление процентов на остаток средств на карте, правила обмена бонусов на рубли, стоимость выпуска и обслуживания карты, смс-информирование. Дополнительно учитывались надёжность и значимость банка на финансовом рынке.

Дебетовую карту Ингосстрах Банка можно заказать онлайн на сайте и получить бесплатно с доставкой по всей России.