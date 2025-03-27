«Цифра банк» изменил условия вклада «Цифра вклад»

«Цифра банк» изменил тариф вклада «Цифра вклад» в рублях для клиентов физических лиц.

«Цифра вклад» можно разместить на срок 180, 395 и 730 дней. Процентная ставка по вкладу зависит от срока:

180 дней — 19,40% годовых в рублях;

395 дней — 18,50% годовых в рублях;

730 дней — 15,50% годовых в рублях.

Предусмотрена ежемесячная капитализация процентов или выплата процентов на текущий счет. Максимальная ставка по «Цифра вкладу» с учетом капитализации процентов составляет 20,31% годовых в рублях.

Минимальная сумма размещения составляет 50 тыс. рублей, максимальная сумма вклада не ограничена.

Минимальная гарантированная процентная ставка — 15,500% годовых в рублях.

В случае досрочного расторжения вклада, процентная ставка составит 0,01%.

С более подробной информацией по тарифу «Цифра вклад» можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.