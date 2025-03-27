Ингосстрах Банк вошёл в рейтинг надёжных банков по версии Forbes

Ингосстрах Банк вошёл в рейтинг «100 надёжных банков России» по версии Forbes. При его составлении эксперты ориентировался на финансовые показатели банков и оценки российских рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ: АКРА, «Эксперт РА», НКР и НРА. Оценки отражают кредитоспособность российских банков в рублях.

Эксперты разделили финансовые организации по группам. Ингосстрах Банк вошёл в топ-25 банков с рейтинговыми оценками от А+ до А-, которые предполагают высокий уровень кредитоспособности. Такие показатели оцениваются как надёжные.

В декабре 2024 года Национальное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Ингосстрах Банка на уровне А-(RU) с прогнозом «стабильный». Позитивными факторами формирования оценки стали достаточность капитала, удовлетворительный бизнес-профиль и адекватная позиция по фондированию и ликвидности.

«Сегодня Ингосстрах Банк занимает прочные позиции на российском рынке банковских услуг, продолжает наращивать доли рынка и диверсифицировать свой портфель. Мы активно работаем с частными и корпоративными клиентами, предлагая различные решения для бизнеса. Банк ориентируется на качество предоставляемых услуг и развитие новых направлений. Вхождение в рейтинг самых надежных российских банков является важным подтверждением правильности нашей стратегии», - отметил председатель правления Ингосстрах Банка Станислав Даныш.

В Ингосстрах Банке обслуживается свыше 250 тысяч клиентов и десятки крупных компаний. Региональная сеть банка насчитывает более 20 отделений и охватывает основные промышленные центры России.