Солид Банк запустил кредитную программу для моряков

Солид Банк расширяет свою линейку кредитных программ для физических лиц, добавив в нее специальное предложение для моряков гражданского флота – кредит «Морской».

Кредит «Морской» не является целевым, поэтому клиенты могут использовать заемные средства для любых целей. Клиенты Банка могут получить наличными от 100 000 рублей до 10 млн рублей по сниженной ставке. Сниженная процентная ставка по этой кредитной программе – от 23,9% годовых, базовая – от 27,9% годовых (ПСК 27,88%-35,04%).

Для получения сниженной ставки необходимо выполнить одновременно следующие условия:

• оформить страховую программу,

• перевести заработную плату или пенсию на счет в Солид Банке.

Для того чтобы ежемесячные платежи по кредиту были комфортными для клиентов, максимальный срок кредита предусмотрен до 5 лет.

«Важное замечание программы – кредит доступен только для моряков гражданского флота, работающих на судах под флагом РФ. Рекомендуем ознакомиться с полными условиями кредита «Морской» на сайте Банка по ссылке», – говорится в сообщении банка.