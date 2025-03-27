Альфа-Банк совместно с Молодежной программой FINOPOLIS.365 провел двухдневный финтех-митап

Мероприятие стало платформой для обмена знаниями и нетворкинга среди студентов и молодых специалистов, увлеченных финтехом.

В первый день на встрече обсуждались передовые технологии в сфере финансов: от API до искусственного интеллекта в банковской сфере. Мероприятие собрало молодых специалистов и студентов, интересующихся финтехом, и стало отличной возможностью для обмена опытом и получения инсайтов от ведущих экспертов и руководителей Альфа-Банка.

Также на мероприятии была представлена Молодежная программа FINOPOLIS.365, которая проводится в рамках финтех-форума FINOPOLIS. Организаторы рассказали про новый сезон: о кейс-чемпионатах в 7 городах, направлениях задач, которые предстоит решать, и возможностях для участников. Сбор заявок на Молодёжную программу 2025 года открыт до 17 апреля.

На следующий день была встреча Alumni-клуба, в который входят члены Альфа-Тим и участники молодежных программ Альфа-Банка, и куда были приглашены финалисты прошлых сезонов Молодёжной программы FINOPOLIS.365.

На нетворкинг-сессии, прошедшей в офисе Альфа-Банка, ребята делились опытом, обсуждали карьерные достижения и возможности в финтехе, а также расширяли свои профессиональные связи. Затем была экскурсия по Москве и общение в неформальной обстановке.

«Финтех-митап, проведенный совместно с FINOPOLIS.365, дал возможность молодым специалистам погрузиться в мир финтеха, укрепить свои знания и получить профессиональные связи. Мы в Альфа-Банке убеждены в важности инвестиций в будущее отрасли, и такие мероприятия — неотъемлемая часть нашей стратегии привлечения и развития талантов», — отметил Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.