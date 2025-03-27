Экологическую премию «Делаю для мира» вручили в Иркутске

В Иркутске прошло торжественное награждение лауреатов экологической премии «Делаю для мира» Приангарья по итогам работы за 2024 год. Байкальский банк выступил партнером премии.

Премия объединила всех, кто вносит вклад в защиту природы и совершает экологические подвиги. Участниками стали жители Приангарья, а также организации и предприятии и сообщества из Иркутской области.

Организаторы премии предусмотрели три возрастные категории: до 17 лет, 18–35 лет и старше 36 лет. Всего на премию было подано 96 заявок: 12 от сообществ, 31 от юридических лиц и 53 от жителей региоан.

В шорт-лист вошли 48 участников, из которых 24 стали победителями в различных номинациях, таких как: «Лучший режиссёр», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая организация», «Лучшее сообщество».

Во второй раз была вручена номинация «Зелёная семья». Лауреатами стали семья Полковниковых из Новой Игирмы Нижнеилимского района и семья Дицевич из Иркутска.

Самым юным участником премии стал 8-летний Александр, сын Ярославы Борисовны Дицевич. Мальчик провёл 9 экоуроков: сначала в своём саду, а затем, став первоклассником, в школе.

В народном голосовании «Открытие года» из 10 номинантов победа досталась мануфактурному производство из вторсырья RECCAP. Дмитрий Темников и Валерия Шафирова занимаются изготовлением изделий из вторсырья и главной целью видят экопросвещение через продукт.

Награждение прошло в необычном формате: номинантов встретил ретротрамвай с зелёной ковровой дорожкой на улицах Иркутска. Участники отправились на экскурсию по городу, а затем – на Байкал, где состоялось торжественное награждение, вкусный обед и увлекательный квиз «Байкальская эволюция: люди и смыслы».

Церемония награждения «Делаю для мира» прошла в рамках V регионального экомарафона «Зелёный конгресс «Территория заботы - Байкал».

«Главная идея экологической премии «Делаю для мира» — поддержать тех, кто не ограничивается словами о важности ответственного отношения к природе, а реально действует: высаживает леса, очищает берега водоемов, восстанавливает природные ресурсы и вдохновляет других следовать своему примеру. Особенно приятно видеть, как с каждым годом ряды защитников природы Приангарья растут, а их деятельность становится всё более значимой для общества. Сбер поддерживает таких людей и их инициативы на Байкале, помогая сохранять природу для будущих поколений. Ведь забота о природных ресурсах, сокращение отходов и внедрение новых технологий делают наш дом лучше и безопаснее для каждого из нас», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.