Цифровые решения Альфа-Банка укрепили его технологическое лидерство на финтех-арене

Эксперты Национальной премии Finance Innovation Awards Russia 2024 отметили сразу три технологичных решения Альфа-Банка.

Проект «Иммерсивные возможности мобильного банка в браузере Альфа-Онлайн» стал кейсом года в области финтех-инноваций. В 2024 году банк представил обновленную концепцию интерфейсов мобильного веб-банка, которая переосмысливает подходы к навигации клиентов в мобильном банке, управлению продуктами и системой лояльности и продаже банковских продуктов.

Инновацией в цифровой ипотеке признан проект Альфа-Банка «Дистанционная ипотечная сделка из любой точки мира». Банк стал первым на рынке, кто предложил клиентам полный спектр технологий дистанционного проведения ипотечной сделки, в том числе с использованием доставки ипотеки и сервиса Госключ.

One Бизнес от Альфа-Банка и билайн со встроенным ИИ стал лидером в номинации «Проект года с использованием искусственного интеллекта». В 2024 году банк и телеком-оператор значительно улучшили совместный сервис One Бизнес и внедрили в него функции искусственного интеллекта. В нем появилась генерация сайтов с помощью ИИ, а также есть опция переноса сайтов с других сервисов, платформ на новый лендинг.

Кроме того, эксперты премии признали «Персоной года в финтех-инновациях» Владимира Китляра, руководителя дирекции Альфа-Онлайн.