Внедрение технологий на основе ИИ позволило Альфа-Банку получить высокую оценку на конкурсе «Хрустальная гарнитура»

Экспертное жюри высоко оценило проекты Альфа-Банка: взяли 4 награды за операционную эффективность, 2 — за лучший клиентский опыт и 2 корпоративных награды лучшим контакт-центрам. Помимо этого, сотрудники Альфа-Банка признаны лучшими в номинациях: «Командный лидер года», «Руководитель года», «Наставник года», «Тренер года» и «Лучший операционный менеджер».

«Мы в который раз побили собственный рекорд. 20 наград конкурса «Хрустальная гарнитура» — это яркое подтверждение эффективности нашей стратегии цифровизации. Внедрение ИИ и новые подходы к работе с клиентами позволили нам достичь беспрецедентных результатов, и мы продолжим совершенствовать наши сервисы для создания лучшего клиентского опыта», —поделилась Нино Кодуа, главный операционный директор Альфа-Банка.

Третий год подряд контактный центр Альфа-Банка признан лучшим большим контактным центром страны.

Также Альфа-Банк победил в номинациях «Самое эффективное применение технологий операционной поддержки» и «Лучшая практика обеспечения гибких условий для работы» с проектами «Аналитика в обучении» и «Домашний контакт-центр». Проект «Единое окно телемаркетинга» признан проектом года.

Кроме того, забрали главные награды в номинациях «Лучшая большая команда продаж и телемаркетинга», «Лучшая команда по работе с обратной связью, жалобами и претензиями», «Лучшая команда взыскания».

Международная программа номинирования «Хрустальная гарнитура» ежегодно собирает более 300 участников. Это самая большая и признанная всеми участниками рынка профессиональная награда. «Оскар» в индустрии дистанционного взаимодействия с клиентами.