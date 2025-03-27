Альфа-Банк запустил вклад со ставкой до 25,5% с программой долгосрочных сбережений

Альфа-Банк запустил Альфа-Вклад с повышенной ставкой до 25,5% годовых. Такая ставка — абсолютно для всех при оформлении программы долгосрочных сбережений (ПДС).

Для этого нужно оформить программу долгосрочных сбережений в Альфа-Банке со взносом от 50 000 рублей, а затем в течение недели открыть вклад со ставкой 25,5% годовых на 3 месяца. При оформлении вклада на 6 месяцев ставка составит 23% годовых, на год — 21,5% годовых.

Альфа-Вклад позволяет получить доход в краткосрочной перспективе, а программа долгосрочных сбережений — при долгосрочном накоплении средств.

Оформить программу долгосрочных сбережений и открыть вклад можно в мобильном приложении банка и Альфа-Онлайн.

Напомним, ПДС – это накопительно-сберегательный продукт для граждан с финансовой поддержкой государства. С его помощью любой совершеннолетний гражданин может накопить средства – например, в качестве прибавки к будущей пенсии.Откладывать с программой можно и на любые другие долгосрочные цели, например, на загородную недвижимость, оплату образования, своё дело. В отличие от депозитов и накопительных счетов договор ПДС заключается не с банком, а с негосударственным пенсионным фондом.

В соответствии с условиями программы, минимальный срок договора – 15 лет либо до достижения гражданином-участником программы 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Принципиальное отличие в том, что средства по программе долгосрочных сбережений вносит сам гражданин. Работодатель в этом не участвует. На взносы по ПДС можно получить софинансирование со стороны государства. Кроме того, на накопления ПДС распространяется система страхования, как на депозиты.

В первые три года действия программы государство готово софинансировать взносы граждан – и это одно из важных преимуществ ПДС. Размер софинансирования зависит от дохода: для тех россиян, чей средний ежемесячный доход не превышает 80 тысяч рублей, государственная доплата составит 1 к 1. Иными словами на каждый внесенный рубль государство добавить еще один рубль. Для граждан с доходами 80-150 тысяч на каждый рубль государство добавит 50 копеек. Если средний ежемесячный доход будет превышать 150 тысяч рублей, то прибавка составит 25 копеек на рубль. Рассчитывать размер дохода будет налоговая служба по итогам года. Исходя из эти данных государство будет определять пропорцию доплаты, положенную конкретному участнику программы. Минимальная сумма, с которой начинается софинансирование, – 2 тысячи рублей в год, максимальная – 36 тысяч рублей в год. Доплата рассчитывается на человека – заключить два договора ПДС в разных пенсионных фондах можно, но получить на каждый по 36 тысяч рублей софинансирования не получится.