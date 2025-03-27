Альфа-Банк усовершенствовал онлайн-платформу банковских гарантий

Альфа-Банк перезапустил платформу получения экспресс-гарантий для бизнеса. Обновленная платформа использует алгоритмы и технологии искусственного интеллекта для анализа данных. Теперь она не только упрощает взаимодействие всех участников, но и делает процесс более инновационным и технологичным.

Перезапуск проводился с учетом обратной связи от пользователей и проведенных аналитических исследований. Обновленная платформа предлагает возможности, которые ускоряют процесс получения банковских гарантий. Среди них — автоматизация мониторинга статуса заявки и других процессов, увеличение скорости обслуживания, персонализированные уведомления и другие полезные функции.

Получение гарантий через электронный документооборот в личном кабинете на платформе банка позволяет сэкономить время и получить доступ к услуге из любой точки мира. Банк выдает гарантии для участия в торгах, обеспечения исполнения контрактов, возврата авансовых платежей и гарантийных обязательств.

После перехода на новую платформу клиенты стали активнее использовать банковские гарантии от Альфа-Банка, по внутренним подсчетам количество выданных гарантий за 2024 год выросло на 55%.

«Благодаря обновленной платформе по итогам 2024 года Альфа-Банк занимает лидирующие позиции на рынке экспресс-гарантий. Мы выдали 128 тысяч гарантий на сумму 341 млрд рублей, а объем портфеля составил 266 млрд рублей. Мы уверены, что наша технологичная платформа станет еще одним важным шагом к повышению уровня обслуживания клиентов и укреплению позиций Альфа-Банка на рынке гарантий», — отметил Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.