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Дифтарифы не затронут некоторые регионы России – эксперты

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Свыше пяти субъектов России могут не затронуть дифтарифы. Такое мнение высказали эксперты. В частности, их могут не ввести в регионах, где нет проблем с перекрестным субсидированием, пишет ТАСС.

«Переход не затронет Камчатский край, Магаданскую и Сахалинскую области, Чукотский автономный округ и Байконур. Введение дифференцированных тарифов на электроэнергию в Москве также не планируется», – отмечает издание.

Сейчас на дифтарифы перешли 76 регионов РФ. Еще шесть ввели социальную норму потребления. Соответственно, пока вне программ остаются восемь субъектов. Цель тарифов – оплата коммерческого потребления электроэнергии на экономически обоснованном уровне, в том числе майнерами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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