Новости Эксперты назвали основные рекомендации по обеспечению безопасности мобильных устройств Мобильные устройства стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Мы используем их для общения, работы, развлечений и финансовых операций. Однако с ростом популярности смартфонов увеличилась и угроза утечки наших данных. О том, как обезопасить свои данные, расскажет старший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин. Среди распространенных угроз безопасности – копии популярных сервисов, которые крадут данные пользователей. Такие программы могут имитировать популярные приложения, мессенджеры, банки, платежные системы или онлайн-магазины. Часто они копируют интерфейс или название настоящих программ, что делает их внешне неотличимыми от оригиналов. Цель таких приложений – украсть логины и пароли от аккаунтов, номера банковских карт или другие данные. Для защиты от подобных угроз важно: Устанавливать приложения только из официальных источников. Например, Google Play, AppStore, RuStore. Play Market. Они имеют более строгие требования к приложениям и проводят их проверку на безопасность;

Проверять отзывы и рейтинг приложения. Даже если приложение опубликовано в официальных магазинах производителей смартфонов, это не дает стопроцентную гарантию безопасности. Поэтому не стоит игнорировать отзывы других пользователей, так как они могут указать на возможные проблемы;

Обращать внимание на то, что вы разрешаете делать установленному приложению. Если приложение запрашивает доступ к данным, которые явно не имеют отношения к его функционалу (например, камера или контакты у программы для заметок), стоит насторожиться. Еще одним распространенным способом, с помощью которого мошенники могут получить доступ к вашему устройству или данным — переход по неизвестным ссылкам. Такие ссылки могут быть частью фишинговых атак, вирусных рассылок или смс-спама. Мошенники отправляют сообщения с заманчивым предложением, например, с обещанием выигрыша, предложением принять участие в голосовании или с оповещением «ваш аккаунт заблокирован, перейдите по ссылке для восстановления». Опасность заключается в том, что фальшивый сайт может выглядеть выглядит как официальный ресурс (например, банк или интернет-магазин). На таком сайте у пользователя могут запросить ввод личных данных, логина, пароля или данных банковской карты, что приводит к краже информации. Чтобы избежать рисков, следует соблюдать несколько простых правил: Не переходить по подозрительным ссылкам и QR-кодам. Если сообщение пришло от незнакомого отправителя или выглядит подозрительно, лучше не открывать ссылку;

Проверять адреса сайтов. Внимательно изучите URL-адрес, на который ведет ссылка. Если он выглядит странно или отличается от официального адреса сайта, например, «gosyslygi.ru» вместо gosuslugi.ru, это явный признак фишинга. Мошенники также могут использовать различные сервисы для сокращения ссылок при их распространении, чтобы скрыть адрес конечного ресурса, на который попадает пользователь;

Не доверять странным просьбам друзей и знакомых. Даже перейти по подозрительной ссылке просит знакомый вам человек, то следует либо позвонить ему лично и спросить, правда ли он пишет это сообщение, или выждать некоторое время. Вероятнее всего, страницей вашего друга завладели мошенники, и таким образом они пытаются украсть ваши данные или выманить деньги. Фишинговые сайты, как и копии известных приложений, используют логотипы, шрифты и цвета, что и официальные страницы магазинов, банков и т.д., чтобы вызвать доверие у пользователя. После того, как вы вводите свои данные на фишинговом сайте, они сразу попадают в руки мошенников. Это может привести к краже денег, утечке личной информации и ее продаже. Как защититься от фишинговых сайтов: Добавляйте часто используемые сайты в избранное. Если постоянно пользуйтесь каким-то интернет-ресурсом, то добавьте его в закладки. Это обезопасит от случайного перехода на фишинговые сайты из поисковой страницы;

Будьте осторожны с запросами предоставления личных данных. Официальные представители организаций не запрашивают номера карт, личные данные, пароли, коды подтверждений по email или через мессенджеры;

Не переходите на сторонние сайты. Если ведете переписку с незнакомым человеком, то не переходите на сторонние сайты для заполнения личных данных. Скорее всего, это мошенники, которые хотят украсть информацию о вас. Также, кроме защиты от конкретных угроз, эксперт советует обратить внимание на ряд других советов, которые помогут повысить уровень безопасности вашего мобильного устройства: Регулярно обновляйте операционную систему и приложения. Разработчики часто выпускают обновления, которые устраняют уязвимости и повышают уровень безопасности. Не игнорируйте эти обновления, так как они могут значительно снизить риски;

Используйте надежные пароли. Лучше придумать уникальные и сложные пароли для каждого из своих аккаунтов. Важно не использовать одинаковые комбинации и криптографические ключи для разных сервисов и карт;

Включите шифрование данных на устройстве. Если ваш телефон будет утерян или украден, шифрование поможет защитить ваши личные данные от посторонних;

Не подключайтесь к общедоступным Wi-Fi сетям без защиты. Бесплатные Wi-Fi сети могут быть небезопасными, так как через них злоумышленники могут перехватывать ваши данные;

Используйте двухфакторную аутентификацию. Даже если ваши данные попадут в руки мошенников, двухфакторная аутентификация, например, код, отправляемый на ваш телефон или почту, не позволит постороннему зайти в ваш аккаунт;

Установите антивирусное ПО. Такие программы будут сканировать все файлы, попадающие на смартфон, а также весь трафик, запускаемые программы и приложения, сайты и т.д. При обнаружении угроз антивирус предупреждает об этом и блокирует вредоносный трафик, контент и прочие атаки на смартфон. Мобильная безопасность – это комплексный подход, включающий осторожность в интернете, внимательность к приложениям и ссылкам, а также понимание возможных угроз. Важно помнить, что безопасность вашего устройства и личных данных в конечном счете зависит от вас. Следуя простым рекомендациям и проявляя бдительность, вы сможете существенно снизить риски и обеспечить безопасность своего мобильного устройства. info4

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