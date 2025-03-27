Новости

Дом выгорел дотла в Иркутской области из-за мощного пожара: погибли четыре человека

Пожар произошел на территории частного дома в Усть-Удинском районе, в результате чего здание сгорело. На месте происшествия найдены тела четырех погибших, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Инцидент случился в деревне Податовская. Огонь ликвидировали пожар на 72 квадратах. Личности  погибших устанавливаются. На месте работали 15 специалистов и семь единиц техники.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», ведется расследование, которое контролирует прокуратура.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Байкальская строительная неделя 2025, последние новости
ИЖС под эскроу-счетами: как изменится рынок
Семейная ипотека на «вторичке»: революция или пустая надежда?
«Свободных мощностей больше нет». Олег Причко – о тепловом кризисе в Иркутске
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес