Дом выгорел дотла в Иркутской области из-за мощного пожара: погибли четыре человека

Пожар произошел на территории частного дома в Усть-Удинском районе, в результате чего здание сгорело. На месте происшествия найдены тела четырех погибших, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Инцидент случился в деревне Податовская. Огонь ликвидировали пожар на 72 квадратах. Личности погибших устанавливаются. На месте работали 15 специалистов и семь единиц техники.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», ведется расследование, которое контролирует прокуратура.