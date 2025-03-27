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Трансформаторную подстанцию подтопило в Хомутово: часть потребителей осталась без света

В Хомутово, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая ситуация, подтопило трансформаторную подстанцию. Подробности сообщает пресс-служба ИЭСК.

«Из-за паводков часть территорий Хомутово оказалась подтопленной, в том числе и одна из трансформаторных подстанций, нагрузку с которой пришлось срочно переводить на другие ТП. Причиной аварии послужило короткое замыкание между контактами, к которым присоединяется СИП», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне. Энергетикам в течение двух часов удалось провести замену конструктивных частей и восстановить электричество у всех потребителей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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