Банки отклоняют 56% заявок на ипотеку. С чем это связано?

В феврале 2025 года российские банки отклонили более 56% заявок на ипотеку, как подсчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В декабре одобрение получали более половины потенциальных заемщиков.

С начала 2025 года банки стали чаще отказывать клиентам в ипотеке. В январе и феврале доля отклоненных заявок на жилищные кредиты составила 55,4% и 56,2% соответственно, по сравнению с 49,9% в декабре 2024 года. Это означает рост на 6,3 процентного пункта с начала года, прервав пятимесячное снижение. Уровень одобрения кредитов теперь соответствует показателям октября прошлого года, сообщает РБК.

Эксперты полагают, что некоторые банки могут придерживаться более сдержанной политики, ужесточая скоринговые критерии после вступления в силу нового ипотечного стандарта, который начал действовать с 1 января 2025 года. Кроме того, на их риск-аппетит может оказывать влияние возможное введение макропруденциальных лимитов (МПЛ) в ипотеке, которые планируется внедрить с 1 июля 2025 года. В этой связи некоторые игроки начинают заранее адаптироваться к предстоящим ограничениям.