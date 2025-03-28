«Было желание заморозить и остановить все проекты» – девелопер о строительстве жилья в Иркутске

«Мы живем в новой реальности. Пандемия коронавируса, СВО и внутренний экономический спад с высокой ключевой ставкой изменили наше будущее навсегда», – заявил в интервью SIA.RU генеральный директор ФСК «Новый Город» Дмитрий Ружников. На Байкальской строительной неделе он рассказал о состоянии строительной отрасли, поведении потребителей и решении инфраструктурных проблем в Иркутске.

О новых проектах: «Выходить при ставке 27-30% не имеет смысла»

По словам Дмитрия Ружникова, для строительного рынка изменилось многое: и подходы, и условия работы. В Иркутске, помимо всего прочего, ситуация усугубляется инженерными проблемами.

– Инженерная инфраструктура для застройщика сегодня – это катастрофа. Запрет на подключение тепла – даже социальные объекты остаются без подключения, проблемы с электроэнергией. Старт новых проектов – очень дорогой. Ставка сейчас составляет 27-30% годовых, и с учетом двухлетней стройки удорожание достигнет 60%. Это значит, что проект будет заведомо убыточным. Варианта два – либо не входить а него, либо повышать цену продаж.

Как говорит Дмитрий, процент можно было бы снизить за счет продаж, но их в таком объеме уже нет.

– Дешевая ипотека закончилась. Люди не видят перспектив и не готовы брать долгосрочные кредиты. Если человек не представляет, как будет жить в ближайшие пять-десять лет, он, как правило, не берет на себя дополнительных обязательств.

О ветхом жилье: «Проблемы решаются медленно»

Иркутская область стоит перед серьезными вызовами, уверен Дмитрий Ружников. В регионе – миллионы квадратных метров ветхого и аварийного жилья.

– Многие семьи годами стоят в очередях на жилье, которое им положено по закону, но не получают его. Например, многодетные семьи, дети-сироты и множество других категорий людей. Маловероятно, что они получат квартиры в ближайшем будущем, учитывая текущие условия стройки. Хотя правительство и делает все возможное, выделяя миллиарды рублей из бюджета на строительство новых объектов.

О бурном росте ИЖС: «Это бремя для будущих поколений»

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) развивается в Иркутской области довольно активно. По мнению Дмитрия, это здорово, но в то же время создает дополнительные риски.

– ИЖС требует тех же энергоресурсов и земли, и социальные объекты для таких проектов – тоже обязанность. Но, так как застройка чаще ведется хаотично, этим вопросом обычно пренебрегают. В садоводствах социальных объектов тоже нет – как и нет таких обязательств, – поясняет наш собеседник.

По его словам, при строительстве многоквартирных домов застройщики совместно с муниципалитетами обязаны создавать детские сады, поликлиники и другие объекты социальной инфраструктуры рядом с домами.

– В случае с ИЖС такого требования нет. Таким образом, мы накапливаем проблемы, которые придется решать будущему поколению. Детсады, больницы, школы, пожарные части для ИЖС – все это крайне важно, но пока не реализуется. Фактически, мы перекладываем долги на плечи будущих поколений.

Об инфраструктуре: «Всё равно придется платить»

Дмитрий Ружников убежден в том, что необходимо осознать важность вложений в ремонт сетей и модернизацию генераций энергии в Иркутске.

– Государство найдет способы заставить нас платить за эти изменения – либо через повышение тарифов, либо через налоги. Бюджет будет финансировать создание новой генерации, и это обязательно произойдет, – уверен девелопер.

О планах: «Хотели поставить всё на паузу, но появилась надежда»

Что касается будущего для застройщиков, то, по словам Дмитрия, правила игры начинают вырисовываться, и появилась небольшая надежда.

– Банки показывают границы, куда мы можем двигаться. Надеюсь, что в ближайшие три месяца ясности добавится. Жить легче не становится, но хотя бы понятно, куда двигаться.

Девелопер убежден: как только ключевая ставка начнет снижаться, мы увидим переток вкладов в недвижимость. Но к этому моменту предложения на рынке может быть немного, и цены будут «кусаться».

– Есть надежда на оттепель, – резюмирует Дмитрий Ружников. – Но пока, если честно, одно желание – не строить, заморозить всё. Потому что платить 27% банку и не продавать – это не бизнес. Многие мои коллеги, у которых стройки только начинаются, так и сделали – поставили всё на стоп.