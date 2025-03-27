Сергей Чемезов: «Экономика России нуждается в длинных и дешевых деньгах»

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в интервью журналу «Эксперт» поделился своими взглядами на текущую экономическую ситуацию, а также рассказал о важности технологическиого лидерства и нормальной практике защите российских производителей. Вот основные тезисы его интервью.

О смягчении санкций: «Не верю»

Чемезов выразил сомнение в смягчении санкций, отметив, что Россия живет под ними более десяти лет и уже адаптировалась к новым условиям.

«Откровенно говоря, не очень верю в какое-то смягчение. Наверное, потому, что под разными санкциями мы живем больше десяти лет и уже забыли, что бывает по-другому. Конечно, санкции мешают. Без них всем было бы проще: и нам, и нашим партнерам, и западным странам, кстати, тоже. Ведь они тоже тратят на это колоссальные силы и несут большие финансовые потери.

Но если все останется, как сейчас, — не пропадем. Мы давно адаптировались к новым условиям и, как видите, растем, несмотря на санкции: и в деньгах, и в объемах продукции, и в разработках».

О расчётах в долларах: «Отказались давно»

«Большинство экспортных контрактов мы заключаем в рублях или национальных валютах стран-партнеров. Используем также офсетные механизмы и инструменты встречной торговли. От доллара отказались давно».

О технологическом суверенитете: «Создаем самолеты, где все будет отечественное»

Чемезов подчеркнул важность перехода на отечественные технологии в критически важных секторах.

«Там, где это вопрос национальной безопасности. Прежде всего оборонка, космос, авиация, энергетика, электроника, станки, фарма и т. д. Конечно, на этом пути нам сложнее. Например, самолеты производят всего несколько стран, но ни одна из них не делает все до последнего болта самостоятельно. В производстве Boeing, помимо американцев, участвуют Япония, Италия, Канада, Англия, Швеция, Франция, Австралия и еще несколько десятков стран — список впечатляющий!

Наш опыт показал, что мировое разделение труда — вещь очень ненадежная. Поэтому мы решаем сложнейшую задачу: создаем самолеты, где все будет отечественное».

Об импортозамещении: «Процесс не остановить»

По мнению Чемезова, отмена санкций не остановит процесс импортозамещения.

«Уверен, что отмена санкций, если она и случится, не обнулит прошедшие три года. Слишком дорого они нам дались. Даже если иностранные производители вернутся в Россию, условия их работы никогда не будут прежними. Применительно к авиапрому задача государства — выстроить правила игры так, чтобы отечественные авиакомпании были заинтересованы покупать российские самолеты, а не Boeing. Наша задача — сделать эти самолеты».

О самолетостроении: «МС-21 — это наш будущий флагман»

Сергей Чемезов отметил, что разработка SSJ New и МС-21 продолжится.

«Что бы ни писали безымянные комментаторы в интернете, «Суперджет» — это отличный самолет. Послушайте, что о нем говорят профессиональные летчики, которые на нем летают: самолет современный, удобный в управлении. Импортозамещенная версия по ряду моментов будет лучше предшественника.

Ну а МС-21 — это, без сомнения, наш будущий флагман. В нем много технических новаций, в том числе крыло из композитов. Выше уровень комфорта: широкий проход между креслами, увеличенные окна, вместительные полки для багажа. Его задача — выиграть конкуренцию с Boeing и Airbus, по крайней мере, на внутреннем рынке».

О защите отечественных производителей: «Посмотрите, как другие страны отстаивают интересы своих»

Государство активно продвигает комплексные меры поддержки отечественной промышленности, выделяя триллионы на проекты для достижения технологического лидерства. Созданы преференции для отечественного товаропроизводителя в закупках для государственных и муниципальных нужд. И подобные меры, считает Сергей Чемезов, — нормальная практика во всем мире.

«Посмотрите, как Трамп жестко стоит за интересы американских производителей. Или как, допустим, в Китае власти поддерживают свой автопром, производителей медтехники, IT-компании. Почему Россия не должна делать так же?»

О развитии экономики РФ: «Нужны длинные и дешевые деньги»

Государство прикладывают большие усилия, чтобы не допустить «шторма» в экономике. Но для развития необходимы длинные и дешевые деньги.

«Для промышленности нынешний уровень ключевой ставки — серьезное препятствие. Нам нужны длинные и дешевые деньги, потому что высокотехнологичные продукты имеют длительный цикл производства. Например, срок создания современного медицинского прибора — от старта разработки до выхода на рынок — пять лет. Современный авиационный двигатель создается 10–15 лет. Инвестиционные проекты, которые мы реализуем, имеют длинные сроки. Это касается любой сферы — хоть оборонной, хоть гражданской. Недоступность дешевых кредитов тормозит сегодня строительство в Подмосковье и Татарстане электростанций, работающих на коммунальных отходах. Важный экологический проект, но текущая ставка делает его абсолютно нерентабельным и нереализуемым! То есть гарантированно «взлететь» сейчас могут только проекты, имеющие госфинансирование».

О выходе на IPO: «В нашу сферу не должны приходить инвесторы “с улицы”»

Выход на фондовый рынок сопряжен с рисками для оборонных предприятий, считает Сергей Чемезов.

«Во-первых, выход на IPO подразумевает прозрачность компании для внешних инвесторов. В условиях войны и санкций как вы представляете себе открытость, допустим, предприятия, выпускающего гаубицы?

Во-вторых, свободная продажа акций оборонных предприятий сопряжена с известными рисками. В эту сферу не должны приходить инвесторы «с улицы». Вспомните 1990-е, когда некоторые заводы попали в руки чуть ли не криминальных авторитетов. Сколько предприятий тогда было погублено, распродано, сдано в аренду. Нам потребовалось много лет, чтобы навести порядок в этой сфере. Напомню, что именно для этого в 2007 году был создан «Ростех» — чтобы спасти остатки оборонной промышленности».