Открыт набор на новый сезон стажерской программы ВТБ Юниор

В Москве и других городах страны стартовал набор на новый сезон оплачиваемой стажировки ВТБ Юниор. Она пройдет в 82 городах России и предназначена для студентов старших курсов и выпускников 2024–2025 годов без опыта работы. По итогам программы лучшие стажёры смогут продолжить карьеру в банке.

«ВТБ Юниор – самая масштабная программа среди всех стажировок ВТБ. Всего в 2025 году банк планирует принять на стажировку более 700 человек, из них свыше 500 станут участниками именно этой программы. Мы отмечаем ежегодный стабильный рост интереса к стажировкам банка ВТБ и стараемся расширять географию программ, чтобы дать возможность всем желающим принять в них участие. Уровень конкуренции очень высок: в прошлом году мы получили более 58 000 заявок, а конкурс составил более 80 человек на место. По опыту прошлых лет, более 60% участников стажировок успешно продолжают карьеру в ВТБ», – отмечает руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков.

Программа ВТБ Юниор в головной организации начнется в июле и будет длиться 12 месяцев. Участникам предстоит работать над масштабными проектами по разным направлениям: от финансов и аналитики до развития продуктов и маркетинга. Под руководством опытных наставников ВТБ все участники получат возможность поработать над актуальными задачами банка и получат ценный опыт. Подать заявку можно на карьерном сайте ВТБ до 20 апреля.

С этого года программа ВТБ Юниор для сети банка в Москве и других регионах будет длиться 6 месяцев. Старт стажировки — с июля по сентябрь. Она предназначена для студентов и недавних выпускников, которые хотят построить успешную карьеру в банковской сфере в области клиентского менеджмента. Чтобы принять участие, необходимо подать заявку на карьерном сайте ВТБ до 31 июля.