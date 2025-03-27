Жители Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии и Якутии, выбирают сервис «Дом» из-за его удобства и простоты

На начало 2025 года свыше 400 тысяч жителей оценили преимущества сервиса «Дом» в СберБанк Онлайн, который позволяет быстро и без лишних хлопот управлять своими платежами. Число активных пользователей сервиса только за 2 полугодие 2024 года выросло на 100 тысяч.

В сервисе «Дом» все квитанции собраны в одном месте, а оплатить услуги ЖКХ можно только по адресу, не указывая номер лицевого счета.

Для этого в разделе «Платежи» нужно выбрать пункт «Дом» и указать один или несколько адресов. После этого появится список поставщиков услуг и суммы начислений. Перечень услуг можно расширять вручную, нажав на знак «Плюс».

«В месяц через этот сервис проходит 1,2 млн. платежей на сумму свыше 9,3 млрд. рублей. Это говорит о том, что клиенту важно, чтобы оплата коммунальных услуг была удобной, понятной, быстрой и безопасной. Сервис “ДОМ” позволяет иметь под рукой всю корзину необходимых платежей ЖКХ и провести оплату в любое время в один клик», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Клиенты Сбера могут оплачивать услуги ЖКХ через сервис «Дом» в приложении СберБанк Онлайн без необходимости указывать лицевые счета. Для этого достаточно открыть приложение, перейти в раздел «Платежи» и выбрать вкладку «Дом».

После этого появится перечень доступных для оплаты коммунальных услуг от различных поставщиков, которые можно оплатить по отдельности или все сразу в один клик. Кроме того, сервис позволяет одновременно производить оплату по нескольким адресам, например, за жилье ваших родителей.