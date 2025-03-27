Свыше 30 000 людей в Иркутской области, Забайкалье, Бурятии и Якутии улучшили свои жилищные условия с помощью ипотеки

В 2024 году Байкальский банк выдал жителям регионов 40 580 ипотечных кредитов. Из них более 30 тыс. заёмщиков улучшили свои жилищные условия за счет программ с господдержкой, в том числе 8 103 семей с программой «Семейная ипотека».

На 1 января 2025 года портфель ипотечного кредитования Байкальского банка Сбербанка превысил 540 млрд. рублей, прирост портфеля за год составил 13%.

«В прошлом году на ипотечном рынке наблюдался ряд значимых изменений. Программа господдержки завершилась, это привело к снижению активности на рынке. Однако другие льготные программы, такие как "Семейная ипотека" и "Ипотека для ИТ", продолжают действовать с обновленными условиями. С нашей поддержкой в прошлом году смогли приобрести собственное жилье 30 тыс. жителей», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

В Бурятии, Забайкальском крае и Якутии по программе «Дальневосточная ипотека» приобрели жилье медики, учителя, молодые семьи, работники оборонно-промышленного комплекса и участников СВО.